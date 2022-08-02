Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    как хорошо что она жива и здороваВ Иркутске полице...
  • Елена Мамонова
    они там в горах как у себя дома!В Северной Осетии...
  • Taurus Zmei
    Регламент не прописан, а то, что почти весь учебный год зима, не подумали. Сами же смеёмся над бандеровцами с их, ......Одобряете ли вы и...

"Мажоры вовсю беснуются": ситуация в элитном районе Владивостока беспокоит горожан

"Мажоры вовсю беснуются": ситуация в элитном районе Владивостока беспокоит горожан

Ситуация в элитном районе Владивостока беспокоит горожан. В Telegram-канале vtoryakvdk (12+) приморцы активно обсуждают происходящее в городе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх