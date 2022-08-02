"Мажоры вовсю беснуются": ситуация в элитном районе Владивостока беспокоит горожан

Ситуация в элитном районе Владивостока беспокоит горожан. В Telegram-канале vtoryakvdk (12+) приморцы активно обсуждают происходящее в городе.
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