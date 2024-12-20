"Я русская, а вы сюда понаехали": Украинская журналистка получила неожиданную отповедь в Одессе

ТГ

Татьяна Гусева

Очень надеюсь, что после этого бабушки останутся живы и здоровы. Потому, что сейчас на Украине за такие безобидные слова уничтожают людей. А журналистка вообще сволочь, которая выявляет русских, провоцируя на такие разговоры. А потом это послужит сигналом СБУ к уничтожению.