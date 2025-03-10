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Еврокомиссия направит 800 млрд евро на оборону: детали плана фон дер Ляйен

Еврокомиссия направит 800 млрд евро на оборону: детали плана фон дер Ляйен

Американец Дэвид Сакс критикует Запад за нагнетание истерии вокруг России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план укрепления обороны Европы стоимостью 800 млрд евро.

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