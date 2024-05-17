Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер, пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что поставка многоцелевых истребителей F-16 в незалежную, добавит ВСУ множество проблем и приведет к эскалации.
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