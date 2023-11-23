Пассажирам севшего в пшеничном поле под Новосибирском самолёта выплатили почти 16 млн рублей

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполнила свои обязательства перед пассажирами.Пассажиры рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, выплатили компенсацию в размере 25,8 млн рублей.