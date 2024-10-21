Кремль пояснил, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Отношения президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, они позволяют в неформальной обстановке обсуждать разные вопросы, поэтому российский лидер принимал гостя у себя дома, в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.