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Силы ПВО сбили 288 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 288 украинских беспилотников над регионами России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 288 украинских беспилотника над российскими регионами.

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