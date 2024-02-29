Подмосковный завод Mercedes-Benz собираются перезапустить в 2024 году

Министерство промышленности и торговли раскрыло свои планы относительно этой простаивающей площадки, выразив намерение возобновить производство автомобилей на бывшей сборочной площадке немецкого концерна.
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