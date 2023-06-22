Почему конфликт с Западом был неизбежен, почему Россия в нём не виновата и почему у Путина не было другого выхода

Я не понимаю, - говорит мне знакомый оппозиционер и бывший сторонник Навального, с которым мы периодически продолжаем диалог в ВК, - почему Путин не договорился с Западом и почему он, зная, насколько Запад силён, всё-таки пошёл на конфликт с ним.