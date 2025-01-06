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Журналист Хинкл: в Москве засмеют идею Трампа отложить вступление Украины в НАТО

Журналист Хинкл: в Москве засмеют идею Трампа отложить вступление Украины в НАТО

Возможное предложение представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет вместо полноценного разрешения украинского конфликта вызовет в России только смех.

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