Журналист Хинкл: в Москве засмеют идею Трампа отложить вступление Украины в НАТО

Возможное предложение представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа отложить членство Украины в НАТО на 20 лет вместо полноценного разрешения украинского конфликта вызовет в России только смех.
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