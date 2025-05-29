В Госдуме объяснили, зачем Мединского внесли в украинскую базу «Миротворец»

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», так как жесткая переговорная позиция советника президента РФ раздражает неонацистов, заявил в разговоре с NEWS.
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