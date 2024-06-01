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Диетолог назвала порцию мороженого, которая не повредит здоровью

Диетолог назвала порцию мороженого, которая не повредит здоровью

Без вреда для здоровья можно употреблять не более одного мороженого раз в два дня, и то при отсутствии проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками, сообщила главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им .

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