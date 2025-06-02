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Состояние богатейших россиян выросло

Состояние богатейших россиян выросло

Общее состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,5 миллиарда долларов.

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Комментарии
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валерия
А уж как нас-нормальных людей- это радует!!! Спасибо, что не лишаете возможности отметить очередное  счастливое событие!
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9 час.
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