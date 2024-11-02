Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    На кой народу российскому Александровское подворье в Иерусалиме?? Идём в средневековье?Израиль просит по...
  • Николай Егоров
    Евреи поначалу убивали Палестинцев ,, а когда до евреев дошло  что  евреем с Палестиной не справится - кишка у евреев...Израиль просит по...
  • Модест
    А про экономическую географию грызуны только сейчас узнали? Просто поняли, что их используют как дешёвых проституток,...Грузия переходит ...

Почему плановая экономика не работает

Почему плановая экономика не работает

В СССР плановая экономика не работала, это понятно. Цитирую для иллюстрации из дневников товарища Черняева за 1980 — это высшая точка «Золотого века» СССР:Загладин, который тоже провел в Барвихе недели две и пообщался там с разными чиновными людьми, говорит: «Мне один «подсчитал», знающий, из этой сферы…Американцы, мол, лишили нас 10 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх