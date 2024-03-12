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Журналист NI Сучиу: потеря ЗРК Patriot стала серьезным ударом по ПВО Украины

Журналист NI Сучиу: потеря ЗРК Patriot стала серьезным ударом по ПВО Украины

Обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу заявил в своей статье, что российские военные нанесли серьезный удар по противовоздушной обороне (ПВО) Украины, уничтожив американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в районе Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

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