Оман: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщили, что нефтяной танкер был эвакуирован примерно в 14,8 км (9,2 мили) к северо-востоку от Лимы, провинция Мусандам, после попадания неизвестного снаряда в Ормузском проливе ранним утром по местному времени.