❗️🔊США напрямую участвуют в наведения украинских ракет и дронов на цели в России, в том числе объекты гражданской инфраструктуры.
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❗️🔊США напрямую участвуют в наведения украинских ракет и дронов на цели в России, в том числе объекты гражданской инфраструктуры.