Российские хакеры как повод к Третьей мировой войне

Европейская солидарность Все началось с главы французского МИДа Жан-Ноэля Барро, который поведал миру о «масштабной киберкампании по саботажу и шпионажу», которую коварная Москва развернула аж в десяти странах — от родной ему Франции до скромной Словакии и солнечного Кипра.