"Количество нападений по мотивам национальной неприязни снизилось с появлением новых массовых русских движений" (ц)

Валентина смольникова Если полиция уклоняется, а общины нет, то куда идти за помощью.

W Walery Если вокруг нет помощи... - сиди тихо и не высовывайся. А для самоуспокоения припомни как ты сама поступал в спорных ситуациях - хотя бы один раз оказала кому помощь... хотя бы словами?