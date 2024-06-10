Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Количество нападений по мотивам национальной неприязни снизилось с появлением новых массовых русских движений" (ц)

"Количество нападений по мотивам национальной неприязни снизилось с появлением новых массовых русских движений" (ц)

Главную опасность СВО на Западе уже видят даже не в освобождении нашими войсками земель Малороссии, но в росте русского национального самосознания, что всегда приводило к возрождению нашей Империи.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Если полиция уклоняется, а общины нет, то куда идти за помощью.
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16 час.
W
Walery
Если вокруг нет помощи... - сиди тихо и не высовывайся. А для самоуспокоения припомни как ты сама поступал в спорных ситуациях - хотя бы один раз оказала кому помощь... хотя бы словами?
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16 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
я тут тоже не вижу минусов. В этом отличие Русской общины от диаспор не коренных народов. Русские защищают национальные интересы своего народа и своей страны. Их задача не разрушать государство, а помогать ему работать эффективнее. Диаспоры же работают на чужие государства и на свои, а не на русские национальные интересы.
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10 час.

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