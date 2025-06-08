❗️В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин ДТП произошло на набережной пляжа Учкуевка, сообщили в УМВД РФ по городу.
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❗️В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин ДТП произошло на набережной пляжа Учкуевка, сообщили в УМВД РФ по городу.