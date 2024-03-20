Дворовые территории на Дежнева и Заповедной в этом году преобразятся

За последнее десятилетие район Южное Медведково заметно преобразился. Об сообщает газета «ЗБ». В районе, считавшемся раньше спальным, появилась масса новых возможностей: здесь благоустроили участки парка «Яуза», который станет одним из крупнейших в Европе, обновили транспортную инфраструктуру, благоустроили дворы, начали реновацию.
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