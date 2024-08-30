Какой сегодня праздник: 30 августа – День рождения электрического пылесоса

30 августа отмечается неофициальный праздник – День рождения электрического пылесоса. Эта дата выбрана не случайно: в этот день в 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут зарегистрировал патент на инновационный электрический пылесос, над созданием которого он трудился на протяжении долгих лет.
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