⚡️ Крым получит средства на модернизацию приёмных отделений медучреждений Правительство РФ направит в 21 регион страны, в том числе и в Крым, свыше 11,4 млрд рублей.
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⚡️ Крым получит средства на модернизацию приёмных отделений медучреждений Правительство РФ направит в 21 регион страны, в том числе и в Крым, свыше 11,4 млрд рублей.