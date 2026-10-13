Прогноз погоды в Крыму на 13 октября 🌧 В Симферополе +17 и дождь В Севастополе +19 и небольшой дождь В Евпатории +19 и небольшой дождь В Черноморском +18 и дождь В Джанкое +21 и небольшой дождь В Ялте +19 и небольшой дождь В Алуште +19 и небольшой дождь В Керчи +19 и небольшой дождь В Армянске +19 и дождь В Красноперекопске +20 и небольшой дождь В Бахчисарае +18 и небольшой дождь В Феодосии +19 и пасмурно В Судаке +18 и пасмурно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.