День Подмосковья с розыгрышем путевок начался на выставке «Россия» на ВДНХ

День Московской области проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 декабря. В 75-м павильоне для гостей подготовили викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в лучшие места отдыха региона и многое другое.
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