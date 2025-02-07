Украина стремится спровоцировать вооруженный конфликт между США и Россией. Об этом 7 февраля заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года) Михаил Подоляк.
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