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Лучший футбол — на Красной площади

Лучший футбол — на Красной площади

Первому заместителю главного редактора «МК» Петру Спектору вручили Национальную премию В Союзе писателей России состоялось вручение Национальной премии «Лучшие книги, издательства, проекты года-2022», которая существует более двух десятилетий.

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