В Самаре прокуратура проводит проверку из-за столкновения двух автобусов

Дорожный инцидент произошел на территории Октябрьского района и привлек внимание надзорного органа.Так, по информации прокуратуры, в воскресение 14 января около 11 часов на Московском шоссе рядом с автовокзалом столкнулись два автобуса, которые курсировали по маршрутам 66 и 67.