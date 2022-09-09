7 заболеваний, которые обостряются осенью

Объяснить, почему некоторые заболевания обостряются осенью, порой не так просто. Чаще всего к причинам относят либо стрессорные реакции, связанные с перестройкой организма после лета, либо метаболические изменения, вызванные нехваткой витаминов.
Объяснить, почему некоторые заболевания обостряются осенью, порой не так просто. Чаще всего к причинам относят либо стрессорные реакции, связанные с перестройкой организма после лета, либо метаболические изменения, вызванные нехваткой витаминов.
Свежие комментарии