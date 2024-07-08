В Иванове прошёл забег юбилейного Х сезона проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу»На площади Победы в Иванове 6 июля дали старт полумарафону «Красная нить» – массовому спортивному событию, которое проходит уже в четвертый раз в рамках федерального проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу».