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В Твери в ночном ДТП погиб водитель

В Твери в ночном ДТП погиб водитель

22 октября в 1:40 ночи на улице Коминтерна в Твери произошло смертельное ДТП. По информации ГИБДД региона, 30-летний водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением и врезался в припаркованный фургон ГАЗ.

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