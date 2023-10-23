В Твери в ночном ДТП погиб водитель

22 октября в 1:40 ночи на улице Коминтерна в Твери произошло смертельное ДТП. По информации ГИБДД региона, 30-летний водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением и врезался в припаркованный фургон ГАЗ.
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