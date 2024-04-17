ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    "Стрелявший в сотрудников полиции погиб" - коротко и ясно.И так бы со всеми, кто ножами или оружием размахивает.В ЕАО мужчина отк...
  • Sergiy Che
    Гиперзвук эт важный участок щите Родины....Суд в Петербурге ...
  • Oleg Ivanov
    Хрен японцам, а не Курилы. Нечего было под пиндосов ложиться самураи.Захарова заявила ...

ФСБ рассекретила архив о срыве вооруженного мятежа подразделением «Смерш» в 1944 году

ФСБ рассекретила архив о срыве вооруженного мятежа подразделением «Смерш» в 1944 году

В честь 81-й годовщины создания подразделения советской военной контрразведки «Смерш» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 18 апреля опубликовала рассекреченную докладную записку заместителя начальника «Смерш» Николая Селивановского на имя Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова, в которой рассказывается о срыве летом 1944 года вооруженного мятежа украинских националистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх