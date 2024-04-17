ФСБ рассекретила архив о срыве вооруженного мятежа подразделением «Смерш» в 1944 году

В честь 81-й годовщины создания подразделения советской военной контрразведки «Смерш» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 18 апреля опубликовала рассекреченную докладную записку заместителя начальника «Смерш» Николая Селивановского на имя Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова, в которой рассказывается о срыве летом 1944 года вооруженного мятежа украинских националистов.