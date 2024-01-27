Гибель Сергея Круглова: что не так было со смертью последнего наркома НКВД

Сергея Никифоровича Круглова считали протеже Берии и называли его преемником. В 1930-х годах — после службы в РККА — этот человек сумел сделать неплохую карьеру, начав с должности инструктора-механика зерносовхоза и став в ноябре 1938 года особым уполномоченным при НКВД.