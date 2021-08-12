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Смерть Сталина: был ли «вождь народов» отравлен

Смерть Сталина: был ли «вождь народов» отравлен

До сих пор версия отравления считается одной из самых вероятных причин смерти Иосифа Сталина.

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Виктор Коростелев
Гадать можно, утверждать нельзя....
Михаил_
Короче: никаких доказательств отравления нет.
Эдуард Тихомиров
Я лично слушал краткую заключительную речь Сталина на 19-м съезде ВКП(б) по репродуктору. Он еле говорил, одышка, остановки. От Отчётного док лада он отказался и его делал Г.М. Маленков. А ведь это ещё 1951 год. В свои 74 года он был уже не очень здоров. А насчёт практики отравлений, то он пользовал чаще всего ртутную обработку ковров и пр. Без репрессий смена ни одного режима невозможна и не обходилась нигде. Снятие с должностей, отставки, высылки, даже заключения неугодных, как, например, сегодня у Путина. Но вот массовые расстрелы в мире были очень редки: Мао, Кромвель немного, Пол Пот, Сухарто, Пиночет. И всё равно не столько, сколько у нас. Это позорная страница в нашей истории. И всё только от одного - стремление долго находиться у власти одного и того же человека, вот он и вызывает на себя пальбу недовольств; а мы всё наступаем на одни и те же ржаые грабли.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Ему однозначно "помогли" уйти". Слишком многохвостов прищемил. И ещё больше должен был. Справились с больным ничтожества.
Ингерман Ланская
грызня среди пауком и шакалов - обычное явление... в камуноинной опг все 70 лет была грызня
Vlad Иванов
Главный вопрос: кому это могло выгодно и как воспользовались его смертью?
Alexander M
Помогла окружающая его многочисленная контрреволюция! Сознание соратников было ещё недостаточно марксистским, но феодально-капиталистическим, со всем его набором: жаждой власти, всевозможных благ и безнаказанности, национализмом. Нужно повторять путь Ленина к новой коммунистической революции. И лежит он через развитие капитализма в России. Это знают наши капиталисты-феодалы и тормозят подлинное развитие капитализма. Через СМИ пропагандирующее антикоммунизм, антисоветизм, национализм, религии опустили народ на двести-сто лет назад (кого ка получается). Нужно движение в прогрессивную сторону. Нужно естественнонаучное просвещение широких слоёв народных масс, развитие важных для современной экономики производств.
Siika Petrova
Точно!
Кусаин Альменов
Сталин ИВ и СССР неразделимы. Враги СССР — это вся мировая капиталистическая элита. Вот они и есть основные враги и Сталина ИВ. Но ещё Чингисхан говорил, чтобы взять крепость нужен предатель. В противном случае, т.е. без предателя потери и затраты на взятия крепости не окупятся захваченными трофеями. Рядом со Сталиным ИВ было много предателей СССР и врагов советской власти. Главные и самые активные Жуков ГК и Хрущев НС. И они оказались сильней Сталина ИВ и убили-отравили его, а затем развалили и Советский Союз.
Ингерман Ланская
..и сказал ОН , что Это хорошо!!!!
Не Он
Правды мы не узнаем никогда! Однако, очевидно, что Сталин умер очень вовремя: "верные товарищи" уже очень давно поняли, что старательно помогая раскручивать маховик репрессий, они однажды сами станут его жертвами - очередными "предателями, врагами народа и шпионами". А наиболее прозорливые из них, ясно поняли бредовость "построения коммунизма", при чем, не только во всем мире, как планировалось до июня 41 г, но и в отдельно взятой стране. Так и родился замысел "перестройки", вовсе не выдуманной Горбачевым, но подавленный фракцией Хрущева-Жукова и долгие годы саботируемый матерыми партаппаратчиками Брежневым, Андроповым, Черненко, не пожелавшими стать "горбачевым-всё-развалившим" . Именно за "перестроечные" идеи был уничтожен Берия и отстранен от власти Маленков. А затягивание с признанием провала "строительства коммунизма" привело к тому, что его провели аврально, тупо, грубо и с необратимыми последствиями для России. Не умри Сталин весной - ему бы точно помогли.
alexander
Конечно Сталина траванули, если бы враги народа не траванули его, то он в 53-году, ещё раз провёл чистку в рядах ЦК КПСС. А так, с 1953 года никто чистку в рядах ЦК КПСС не производил, в результате в 1991 году СССР не стало.
Ингерман Ланская
да кому это интересно? сдох и хорошо, отравили - ещё лучше. Главное - Земля Русская очистилась от людоеда и слегка вздохнула - жаль, что не раньше. Но до вздоха полной грудью были ещё 40 мучительных лет!!!
Сергей Дудник
вот когда сдохнешь ты - это будет неинтересно никому
виктор м
Был отравлен, или с ним случился инсульт (или инфаркт) - теперь можно лишь гадать. Но что помереть ему помогли - это точно.

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