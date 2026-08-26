Директор Леонтьева опроверг слухи о возвращении певца на сцену

На «Новой волне» в Казани 77-летний Валерий Леонтьев исполнил свои хиты и подтвердил уход со сцены. Директор артиста сообщил, что Леонтьев больше не вернется к концертной деятельности, предпочитая заслуженный отдых.
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