Нескучные технологии

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В Китае выпустили «чисто женский» автомобиль!

В Китае выпустили «чисто женский» автомобиль!

Вообще, автомобили можно считать предметами «унисекс». Хочешь сделать его удобным для женщин, обустраивай! Но кто будет делать это самостоятельно? Китайская компания ORA решила сыграть на этом и выпустила новую машину Great Wall ORA, которая … .

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