В Амурской области снайперы Восточного военного округа уничтожили условного противника на полигоне

В ходе практических действий огнем из снайперских винтовок СВД снайперы поразили мишени, имитирующие живую силу условного противника на дальностях до 1000 метров.
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