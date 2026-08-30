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«Наполи» потерпел первое поражение под руководством Аллегри, уступив «Комо»

«Наполи» потерпел первое поражение под руководством Аллегри, уступив «Комо»

Футболисты «Наполи» на своем поле проиграли «Комо» в рамках 2-го тура итальянской Серии A.Футболисты «Наполи» на своем поле проиграли «Комо» в рамках 2-го тура итальянской Серии A.

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