Военное обозрение

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Больше только «Искандер»: КНДР вооружается крупногабаритной оперативно-тактической ракетой

Больше только «Искандер»: КНДР вооружается крупногабаритной оперативно-тактической ракетой

В ходе Холодной войны обладателями самых крупных оперативно-тактических ракет были США и СССР, имевшие на вооружении соответственно MGM–52 Lance (диаметр 557 мм) и «Точка» (650 мм).

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