Французский евродепутат заявил об отсутствии у Макрона стратегического мышления

TASS/AP/Thomas Padilla Президент Франции Эммануэль Макрон пытается оправдаться за провал в национальной политике и получить очки на международной арене, сообщил "Известиям" французский евродепутат Тьерри Мариани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии