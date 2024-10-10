Генераторы эротических дипфейков: как новые технологии стали рассадником вирусов Юлия ЧинковаКиберпреступность продолжает эволюционировать, и на этот раз она обратила свое внимание на так называемые генераторы эротических дипфейков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии