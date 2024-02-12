В МИД РФ назвали интервью Путина Карлсону прорывом информационной блокады

РИАМО - 12 фев. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону привлекло большое внимание и вызвало обсуждение в прессе, передает ТАСС.
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