Tesla показала роботов-гуманоидов, которые могут выполнять целый спектр работ

В рамках презентации We, Robot американская компания Tesla презентовала несколько своих разработок. В частности, были показаны автомобиль-такси Cybercab без педалей и руля, а также роботы-гуманоиды Tesla Optimus, которые способны выполнять несложную домашнюю работу.
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