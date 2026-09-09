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Аргументы недели

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Обманчивые килограммы: как «чуть больше обычного» превращается в лишний вес

Обманчивые килограммы: как «чуть больше обычного» превращается в лишний вес

С наступлением холодов наш мир сужается до теплого света лампы и четырех стен. Мы привыкли объяснять внезапную усталость, апатию и желание есть больше обычного «осенней физиологией».

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