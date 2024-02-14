В Селидово ад после удара русскими «Искандерами» – Александр Коц

Кассетные боеприпасы превратили полигон в мясорубку.Место сосредоточения вооруженных подразделений киевского режима на полигоне Селидово, где ВСУ накапливали силы для попытки отбить Авдеевку, превратилось в настоящую мясорубку после нанесения удара баллистическими ракетами «Искандер-М».