Власти помогут каждому в Рыльске — Хинштейн

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале рассказал о работе в Рыльске оперативного штаба по устранению последствий атаки ВСУ и помощи пострадавшим.
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