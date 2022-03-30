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Полицейские Югры и общественники собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

Полицейские Югры и общественники собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

В Югре полицейские Радужного и члены Общественного совета при городском отделе полиции собрали несколько коробок гуманитарной помощи: товары по уходу за детьми, подгузники, детское питание, средства личной гигиены, канцтовары и продукты длительного хранения.

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