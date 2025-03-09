Православные отметили праздник Торжества православия 9 мпрта

9 марта православные жители Калмыкии отметили праздник Торжества Православия. В республике существует традиция, согласно которой в первое воскресенье Великого поста верующие совершают крестный ход, неся с собой иконы, передаваемые из поколения в поколение.
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