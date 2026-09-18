Феномен Урала. Как Ирбитский завод 80 лет делает почти один и тот же мотоцикл

Если посмотреть на современный «Урал», кажется, что он приехал к нам из прошлого века, прямиком из 1940-х.
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был у моего бати - он его с отечественной войны привёз и довольно долго на нём ездил пока не поменял на 403 москвич
да - класс !!!
Мотоцикл-зверюга и труженник!!