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TRENDYMEN

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Феномен Урала. Как Ирбитский завод 80 лет делает почти один и тот же мотоцикл

Феномен Урала. Как Ирбитский завод 80 лет делает почти один и тот же мотоцикл

Если посмотреть на современный «Урал», кажется, что он приехал к нам из прошлого века, прямиком из 1940-х.

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