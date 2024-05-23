Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"

Бесихин Александр

Никогда и никто этот туалет в России не применяли и жили спокойно. И вдруг на тебе "открой личико". Пускай извращаются дома, либо в своей стране. Похоже на какое то агрессивное наступление на наши нравы и обычаи. Сколько живу, такой дикости, в нашей стране не было никогда. Хоть Коммунистов возвращай, они построят их быстро м без хлопот. Пора уже вводить какито общепринятые правила поведения для России (что бы вопросов больше не возникало).