Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"

Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"

Политнавигатор Никаб – религиозная женская одежда, скрывающая полностью лицо, оставляющая открытыми только глаза, и в России потребовали от мигрантов "снять" их, если нечего скрывать.

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Комментарии
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Катерина
И   вам  не  хворать. :)
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1 час.
Катерина
Почему?  Пусть  плодятся,  но  не  за счёт  российского  бюджета,  а  в  своих  странах.
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53 мин.
Бесихин Александр
Никогда и никто этот туалет в России не применяли и жили спокойно. И вдруг на тебе &quot;открой личико&quot;. Пускай извращаются дома, либо в своей стране. Похоже на какое то агрессивное наступление на наши нравы и обычаи. Сколько живу, такой дикости, в нашей стране не было никогда. Хоть Коммунистов возвращай, они построят их быстро м без хлопот. Пора уже вводить какито общепринятые правила поведения для России (что бы вопросов больше не возникало).
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17 мин.

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