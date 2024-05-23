Политнавигатор Никаб – религиозная женская одежда, скрывающая полностью лицо, оставляющая открытыми только глаза, и в России потребовали от мигрантов "снять" их, если нечего скрывать.
Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"
Комментарии
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Катерина
И вам не хворать. :)
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1 час.
Катерина
Почему? Пусть плодятся, но не за счёт российского бюджета, а в своих странах.
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53 мин.
Бесихин Александр
Никогда и никто этот туалет в России не применяли и жили спокойно. И вдруг на тебе "открой личико". Пускай извращаются дома, либо в своей стране. Похоже на какое то агрессивное наступление на наши нравы и обычаи. Сколько живу, такой дикости, в нашей стране не было никогда. Хоть Коммунистов возвращай, они построят их быстро м без хлопот. Пора уже вводить какито общепринятые правила поведения для России (что бы вопросов больше не возникало).
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17 мин.
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